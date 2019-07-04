هل سيبقى نيمار في سان جيرمان أم سيبدأ الاستعداد للرحيل

جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:

لن يوافق نادي باريس سان جيرمان بسهولة، على انتقال نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، في ظل رغبته في الحصول على مبلغ كبير نظير الاستغناء عنه.

النادي الكاتالوني بالطبع لن يقبل بدفع 300 مليون يورو للنادي الفرنسي، من أجل استعادة نجم “السامبا” إلى صفوفه، لذلك سيسعى من خلال المفاوضات إيجاد حل عادل لإتمام الصفقة المنتظرة.

Advertisements

وفي ظل رغبة نيمار الجامحة بالرحيل عن النادي الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، سيسعى بكل تأكيد اللاعب البرازيلي في حال رفض ناديه التخلي عنه، إلى بدأ الحرب على الإدارة الباريسية بقيادة ناصر الخليفي.

ولكن أكدت مصادر صحافية مقربة من نيمار، إلى أن اللاعب سيؤجل سيناريو “التمرد والعصيان”، وسيخوض فترة الإعداد مع سان جيرمان فور انتهاء إجازته الصيفية، إلا أن يرى موقف ناديه النهائي من رحيله.

ومن جهة أخرى، يثق سان جيرمان بأن نيمار ذكي، ويتوقعون منه الالتزام، لأن لديه عقد مع النادي حتى صيف 2022.