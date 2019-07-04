الامارات | صور طريفة من مدرجات كأس إفريقيا.. أبرزها "حضن" إيرلندية لصلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن صور طريفة من مدرجات كأس إفريقيا.. أبرزها "حضن" إيرلندية لصلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 الجاري، حيث ظهر العديد من المشجعين بأشكال طريفة، جذبت المصورين، لالتقاط صوراً لهم للذكرى.

وكانت أبرز اللقطات قيام مشجعة إيرلندية برفع لافتة كتبت عليها: "لقد جئت من إيرلندا إلى مصر من أجلك يا صلاح، هل من الممكن أن تعطيني حضن".