شكرا لقرائتكم خبر عن «خلونا نتكلم كفنيين» أول برنامج رياضي يستخدم تقنية 360 فيديو في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استخدم يوسف عثمان وأحمد العايدي مقدمي برنامج «خلونا نتكلم كفنيين» تقنية الـ360 فيديو للمرة الأولي في مصر، خلال تغطية إحدي لقاءات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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ويعد «خلونا نتكلم كفنيين» أول برنامج رياضي يقوم باستخدام هذه التقنية في الفيديو، حيث أن هناك بعض الأشخاص قاموا باستخدامها في الصور فقط من قبل، والبرنامج هو أحد أعمال «المصنع» للمنتج أحمد نجيب.

ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصاً أنه جديد من نوعه على الجمهور وبه إبهار كبير نظراً لما يحتويه من جودة في الصورة.