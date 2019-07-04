شكرا لقرائتكم خبر عن أليو سيسيه: المنتخب الأوغندي منافس جدير بالاحترام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم، أن منتخب أوغندا منافس جدير بالاحترام ويملك مجموعة جيدة من اللاعبين.

ويلتقي المنتخب السنغالي مع نظيره الأوغندي غدا الجمعة، في دور الستة عشر «ثمن النهائي» لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر.

وقال سيسيه في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس: «أوغندا فريق قوي دفاعيا ومنظم ويضع هجوم منافسه دائما في موقف صعب لقوة خط دفاعه لذلك سوف أضع خطة فنية لكسر التكتلات الدفاعية واختراق صفوفهم للتسجيل في مرماهم».

وأكد سيسيه أن فريقه استعد جيدا للقاء كما أنه متفائل بالمباراة ولديهم الحماس والرغبة القوية للفوز والصعود لدور الثمانية.

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وأردف: «منتخب السنغال يملك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين. وقوام المنتخب الحالي تم بناؤه خلال الأعوام الأربعة الماضية».

وعن موعد إقامة البطولة لأول مرة في شهر يونيو أكد: «بطولة أمم إفريقيا دائما ما تسبب جدلا واسعا خاصة في موعد إقامتها الذي يتعارض مع التزامات اللاعبين المحترفين في أوروبا. ورغم تغيير موعد البطولة إلا أن اللاعبين ملتزمون مع أنديتهم ببداية الموسم نهاية يونيو وهو ما لم يمنحهم راحة كافية».

وأضاف: «إقامة البطولة في فصل الصيف ليس جيدًا خاصة مع ارتفاع دراجات الحرارة والجفاف قائلا سوف نري نتائج هذه التجربة لاحقا».

وردا على سؤال حول تقييمه للبطولة تنظيميا قال: «التنظيم رائع في كل شيء سواء فندق الإقامة وملاعب التدريب».

وأبدي سيسيه حزنه من عدم وجود جماهير في باقي المباريات ما عدا مباريات مصر، متمنيا أن يكون هناك جمهور كبير في مباراة الغد أمام أوغندا.

واختتم تصريحاته قائلا: «منتخب السنغال قادر على الصعود إلى الأدوار النهائية، والجميع داخل الفريق يسعى إلى ذلك».