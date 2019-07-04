شكرا لقرائتكم خبر عن هيرفي رينارد: مباراة بنين بمثابة مباراة نهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، أنه يعتبر مواجهة بنين، غدا الجمعة، في دور الستة عشر بكأس أمم إفريقيا بمثابة مباراة نهائية.

وقال رينارد، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس: «نحن في منافسة شرسة وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا يجب أن نفوز للتأهل لدور المقبل».

وأكد رينارد صعوبة المباراة قائلا: «علينا الحذر أمام بنين فالفريق الذي يتأهل من مجموعة صعبة لم يأت بالصدفة لذلك يجب أن نقدم كل ما نملك في المباراة».

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وأضاف: «علينا التحلي بالتركيز وتجنب الأخطاء من أجل التأهل للدور المقبل لتحقيق حلم ملايين العشاق بالمغرب، وعدم العودة سريعا للمغرب».

وأكد: «اللاعبون جاهزون لمباراة الغد الصعبة للغاية وهم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية غدا».

وتابع: «تابعت العديد من المباريات لبنين خاصة مباراة الكاميرون التي ظهر فيها الفريق بشكل ممتاز على الجانب الدفاعي».

وعن إقامة البطولة في مصر أكد رينارد: «كل شيء رائع ويسير بشكل ممتاز بداية من البث التليفزيوني حتى ملاعب التدريب والمباريات. مصر قدمت بطولة ممتازة».

وعن إمكانية مواجهة الجزائر خلال فعاليات البطولة، أوضح: «الجزائر تضم مجموعة مميزة من اللاعبين مثل رياض محرز مع جهاز فني رائع بقيادة جمال بلماضي الذي تمكن من دمج العناصر الشابة بعناصر الخبرة لذلك ستكون مباراة رائعة وقوية».