شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب في «التتش» قبل السفر إلى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة صباح غدٍ الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وبعد التدريب يبدأ لاعبو الأهلي والجهازان الفني والإداري في الاستعداد للتحرك إلى مطار القاهرة؛ استعدادًا للسفر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد الذي يستمر حتى السادس عشر من يوليو الجاري.
ويخوض الأهلي في إسبانيا ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.
يذكر أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، اليوم الخميس، بعد خوض ودية المتحدة أمس على ملعب التتش بالجزيرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
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