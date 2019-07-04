الرقم 50 يفصل بوفون عن اعتلاء عرش يوفنتوس

اقترب الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، من إعلان عودته رسميًا لصفوف يوفنتوس، بعد موسم واحد قضاه الحارس في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأجرى بوفون الفحوصات الطبية في مركز يوفنتوس، صباح اليوم الخميس، تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي للبيانكونيري.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بوفون يأتي في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين ظهورًا بقميص يوفنتوس في مختلف المسابقات، برصيد 656 مباراة.

وأضافت أن أليساندرو ديل بييرو، مهاجم اليوفي السابق، يعد أكثر من ارتدى قميص يوفنتوس، برصيد 705 مباراة، حيث يتبقى 50 مباراة أمام بوفون، لتخطي الرقم القياسي لديل بييرو.

فيما يأتي جايتانو شيريا بالمركز الثالث برصيد 552 مباراة، ثم جوزيبي فورينو بـ528 مباراة، وفي المركز الخامس جيورجيو كيليني برصيد 506 مباراة.