رسميًا.. تحديد موعد كلاسيكو الليجا

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 آب/أغسطس المقبل.

وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس.

أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو.

وجاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.

وستقام مباراة كلاسيكو مرحلة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب كامب نو، يوم 26 أو 27 أكتوبر/تشرين أول المقبل، ضمن الجولة الـ10، بينما سيُلعب كلاسيكو العودة بين 29 فبراير/شباط وأول مارس/آذار، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الـ26.

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أما ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، فسيقام أولا في معقل "الروخيبلانكوس" يوم 28 أو 29 سبتمبر/أيلول، ضمن الجولة السابعة، على أن يُلعب لقاء الدور الثاني في البرنابيو، يوم 1 أو 2 فبراير/شباط.

وسيقام ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، في معقل الأخير ذهابا، يوم 4 أو 5 يناير/كانون ثان، على أن تُلعب مباراة الإياب في كامب نو، يوم 9 أو 10 مايو/آيار.

وستنطلق البطولة يوم 17 أغسطس/آب، بينما ستختتم يوم 24 مايو/آيار 2020.

وأنهى برشلونة الموسم الماضي متوجًا بلقب الليجا، برصيد 87 نقطة، بينما حل ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 68 نقطة فقط، بعد موسم كارثي عاشه الميرينجي على المستويين المحلي والقاري.