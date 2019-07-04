شكرا لقرائتكم المقاصة يرفض الصفقات التبادلية في بيع أنطوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئولو داخل نادي المقاصة أن إدارة النادي لم تتلق عروضا رسمية لبيع مهاجمه الغاني جون أنطوي حتى الآن.

قال المصدر إن الإدارة لم تناقش بيع أنطوي حتى الآن، وفي حالة وصول عرض رسمي سيتم مناقشته ودراسة إمكانية بيعه من عدمه لاسيما حال وصول عرض رسمي مغرٍ.

وتحفظ المصدر على دخول صفقات تبادلية نظير الموافقة على بيع أنطوي، مشترطاً الحصول علي قيمة الصفقة نقدا، لعدم رغبة مسئولي النادي الفيومي في صفقات تبادلية لبيع اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

Advertisements

وانضم أنطوي غلى المقاصة قادما من الأهلي في الموسم قبل الماضي ويقدم عروضا طيبة مع الفريق الفيومي، وبات محط اهتمام أندية كبيرة مثل الزمالك وبيراميدز.

وترددت أنباء عن رغبة الزمالك في شراء أنطوي مقابل منحه مبلغ مالي وكذلك الحصول على لاعبين من الفريق الأبيض الموضوعين على قائمة الإعارات مثل كابونجو كاسونجو وباسم مرسي وشيكابالا وأحمد رفعت وأحمد كابوريا ومحمد أشرف روقا وعماد فتحي.