شكرا لقرائتكم برانكو مدرب الأهلي: جئت للفوز بدوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد برانكو إيفانكوفيتش، مدرب أهلي جدة، أنه يتطلع للفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع فريقه، لافتا إلى أن الأهلي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين يتقدمهم المهاجم ديجانيني، وأبدى رضاه من تعاقدات مجلس الإدارة.

وقال المدرب الكرواتي في مقابلة مع نشرة أخبار الرياضة في "العربية": أنا سعيد لأن النادي يملك طموحا كبيرا، ولدينا تحد لا يمكن تجاهله، حيث إن مباراتنا الأولى ستكون مع الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وسنفعل ما بوسعنا للفوز، لأننا نطمح للفوز بلقب دوري الأبطال.

Advertisements

وأضاف المدرب الذي تعاقد مع الأهلي لمدة موسمين: أعرف نادي الأهلي جيدا، ليس فقط منذ أشهر قليلة .. أعرفه منذ أكثر من ثماني سنوات مضت .. عندما كنت مدربا للاتفاق .. هو واحد من الفرق الأربعة الكبيرة الموجودة في السعودية إلى جانب الاتحاد والنصر والهلال.

وكشف صاحب الـ "65 عاما" عن أهدافه مع الفريق، موضحا: بالطبع جئت إلى هنا لأحقق نتائج ترضي الجميع وجعل الجماهير سعيدة وفخورة بفريقها، حاليا نحن مطالبون بتحقيق الألقاب والفوز بأكبر عدد من المباريات، وأشعر أن فلسفتي الكروية تتطابق كثيرا مع ما يطلبه ويسعى لتحقيقه النادي، والأهلي يمتلك طريقة خاصة في كرة القدم ولديه فلسفة كروية احترافية تُحترم، كما أن إدارته تتابع جميع التفاصيل وتهتم بها.

وامتدح برانكو إمكانات اللاعبين، لاسيما مهاجم الرأس الأخضر دجانيني، وأردف: اللاعبون يملكون قدرات مهارية وبدنية عالية، لدينا محترف الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس وبجانبه لاعبون آخرون متميزون، وأنا سعيد بالاختيارات التي قامت بها الإدارة الأهلاوية، وسترون الفارق منذ المباراة الأولى .