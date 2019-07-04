شكرا لقرائتكم بيرو تهزم تشيلي بثلاثية وتبلغ نهائي كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهلت بيرو لمواجهة البرازيل البلد المستضيف في نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم بعد فوزها 3-صفر على تشيلي حاملة اللقب الليلة الماضية.

واحتاجت بيرو إلى 20 دقيقة لافتتاح التسجيل عندما وصلت ركلة ركنية إلى إديسون فلوريس الذي سدد كرة مباشرة من عند القائم البعيد.

وضاعف يوشيمار يوتون الفارق في الدقيقة 37 إذ استغل خطأ من الحارس غابرييل أرياس ليسدد في المرمى الخالي وأنهى القائد باولو غيريرو الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع. وأنقذ بيدرو غاييسي حارس بيرو ركلة جزاء سددها إدواردو فارغاس باستهانة قبل صفارة النهاية.

وستلعب بيرو، التي لم تفز باللقب منذ 1975، ضد البرازيل في النهائي باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو يوم الأحد.