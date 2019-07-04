موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2019.. ونفاذ التذاكر قبل ساعات من المواجهة

يتسائل الكثير من المتابعين عن موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور ال16 في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي أصبح من المؤكد بأن تنطلق مع الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة مساء السبت الموافق 4 يوليو الجاري، ويطمح المنتخب المصري في عبور تلك العقبة، والوصول إلى دور الأربعة، والإقتراب أكثر وأكثر من حلم تحقيق اللقب الأفريقي الغائب عن خزائن الفراعنة منذ عام 2010، عندما حقق المنتخب المصري اللقب تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

خلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز”، ستكونوا أعزائي المتابعين على موعد متابعة شاملة لكل ما يخص موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وكذلك كل مباريات دور ثمن النهائي والذي يبدأ غدًا مع مباراة قوية بين السنغال وأوغندا.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2019

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، بأن إستاد القاهرة سيكون جاهز مساء السبت المقبل، من أجل إحتضان مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور ال16 ببطولة الأمم الأفريقية، مؤكدة بأن الحضور الجماهيري سيكون غفير للغاية، وهذا عقب بيع أكثر من 85 ألف تذكرة عبر موقع تذكرتي، والمخصص لحجز تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الحالية.

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وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى دور ثمن النهائي بعد تصدره للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، في حين تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى الدور ذاته، عقب حصوله على المركز الثالث في المجموعة D، ليكون واحد من المتأهلين ضمن أفضل أربع ثوالث في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

وعن القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة بين مصر وجنوب أفريقيا، فقد أكدت بعض التقارير الإعلامية، بأن قناة تايم سبورت تجهز مفاجآة قوية للجماهير قبل موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وذلك بعدم قررت إستضافة المدرب البرتغالي الأسطوري “جوزيه مورينيو” ليحلل بعض مباريات دور ال16 في كأس أمم أفريقيا.

وكذلك قالت قناة بي إن سبورتس، بأن أستوديو تحليلي مميز سيكون متواجد عبر القناة قبل موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في دور ثمن النهائي بالكان 2019.