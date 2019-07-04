موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2019 | وأجيري يفاجئ الأولاد بتشكيل غير متوقع

يبقى موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحالية، واحد من اللقاءات والمواجهات المرتقبة من قبل جماهير كرة القدم ليس في مصر فقط، بل في القارة السمراء بشكل عام، وهذا لكون المواجهات بين مصر وجنوب أفريقيا دومًا ما تشهد إثارة كبيرة، وربما نهائي الكان 98 في بوركينا فاسو، لازال عالق في أذهان الكثيرين، خاصة هدف أحمد حسن الشهير في مرمى منتخب الأولاد جنوب أفريقيا.

وللأجابة عن سؤال الكثيرين حول موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا، وكذلك لتقديم وجبة دسمة حول هذه المباراة من إحصائيات وتقارير إعلامية عن معسكرين الفريقين قبل نحو 48 ساعة فقط من صافرة البداية، إليكم تقرير مميز للغاية حول مواجهة الفراعنة ومنتخب البافانا بافانا.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم 2019

يطلق الحكم صافرته لتبدأ مباراة مصر وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة عند مساء السبت الموافق 4-7-2019، وذلك على أرضية ملعب وإستاد القاهرة الدولي، وبحضور جماهيري غفير قد يصل لنحو 85 ألف مشجع للمنتخب المصري.

ويطمح الفراعنة بقيادة محمد صلاح في الفوز على جنوب أفريقيا والتأهل إلى الدور التالي من البطولة الأفريقية، وإستكمال المشوار نحو تحقيق اللقب الثامن في خزائن المنتخب، وهذا في الوقت الذي يريد فيه منتخب الأولاد “جنوب أفريقيا” لتحقيق إنتصار ربما سيكون تاريخي لجنوب أفريقيا على منتخب مصر في الآراضي المصرية.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى كون منتخب مصر سيلعب مباراة جنوب أفريقيا وهو يطمح إلى الفوز والإنتصار والتأهل إلى دور ربع النهائي، لذلك فقد يلعب خافير أجيري بقوته الضاربة بشكل كامل خلال مباراة مصر وجنوب أفريقيا، ولهذا فإن بعض المقربين من الجهاز الفني لمنتخب مصر يتوقعون بأن تكون تشكيلة الفراعنة على النحو التالي: