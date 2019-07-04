بسبب الزمالك… عواد يبلغ الإسماعيلي بعدم الرجوع للتدريبات

أعلن مصدر مقرب من حارس مرمى الإسماعيلي محمد عواد عن مفاجأة من العيار الثقيل، موضحا أن اللاعب أعلن العصيان وأبلغ الجهاز الفني بعدم الرجوع للمشاركة في تدريبات الدراويش مرة أخرى، وهذا بالتزامن مع المفاوضات اجادة والمتكررة من جانب إدارة الزمالك لضم عواد.

وأضاف المصدر، أن محمود عواد انقطع عن المشاركة في تدريبات الإسماعيلي لليوم الثاني على التوالي، وعندما قام أحد أفراد الجهاز الفني بإجراء اتصال هاتفي باللاعب لمعرفة أسباب عدم حضوره للتدريبات بدون أذن، قال له عواد: “أسف يا كابتن مش هقدر أحضر تاني”.

وتابع المصدر، موضحا أن عواد مازال مرتبطا بعد مع الإسماعيلي ممتد حتى 2021، الأمر الذي يمنعه من الانتقال لأي نادي دون موافقة إدارة الدراويش.

ومازال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يجتمع في الوقت الحالي، مع محمد عواد، وهذا في منزل رئيس القلعة البيضاء، وهذا من أجل ضمه إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم القادم.

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ويأتي الاجتماع بين رئيس نادي الزمالك ومحمود عواد بشأن الحصول على توقيعه في رغبته للانضمام إلى الفريق الأبيض والتفاوض بشكل مكثف مع مسئولي الإسماعيلي بشأن ضمه في الفترة الحالية.

ووضع مسئولو الزمالك، عواد بمثابة الخيار الأول لتدعيم مركز حراسة المرمى ومحمد أبو جبل حارس سموحة كخيار ثاني لدعم هذا المركز في الموسم الجديد، وهذا بعد إصابة حارس مرمى الفريق الابيض محمود جنش بقطع في وتر أكيليس وهذا عن طريق تدريبات المنتخب الوطني وخضعه اليوم للعملية الجراحية في ألمانيا.