إجراء عاجل وتعليق غامض.. كهربا يتحدى الزمالك بـ’’محلل‘‘ من أجل الأهلي.. وأول تهديد من القلعة البيضاء

كتب: ضياء السقا

سيطر محمود عبد المنعم، كهربا، لاعب وسط الزمالك، على حديث الشارع الكروي، الأيام الماضية، بعد الأنباء المتداولة عن فسخ عقده مع القلعة البيضاء، للانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية كـ"محلل"، حتى يتسنى له الانضمام إلى الأهلي.

خطوة تصعيدية

وفي أول خطوة تصعيدية، قدم "كهربا"، شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالي.

وبحسب موقع سوبر كورة، فإن كهربا قدم الشكوى عن طريق محامي سويسري، وأكد فيها عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك في الوقت الحالي، حيث لم يقم النادي الأبيض باعتماد عقده لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا وبالتالى أصبح لاغيا ويحق له الرحيل من النادي بالمجان.

كهربا يبحث عن محلل

وبحسب موقع فيتو، فإن "كهربا" يفكر في التوقيع لأحد الأندية السويسرية خلال الأيام المقبلة، بداعى فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وفقا لتأكيدات المحامى المكلف من اللاعب لتولى القضية بصحة موقفه وفسخ العقد وأن اللاعب سيقوم بوضع شرط خاص في تعاقده مع النادي السويسرى يقضى بإمكانية انتقاله لصفوف النادي الأهلي حال سداد شرط جزائى متفق عليه، وبالتالى سيقوم النادي الأحمر بسداد الشرط والحصول على خدمات اللاعب بشكل قانونى دون الدخول طرفا في الأزمة.

تعليق غامض

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من جانبه، علق كهربا على الأزمة الحالية، بشكل غير مباشر، عبر حسابه بانستجرام، قائلا: "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفى الأخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعود ومحصلتش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومقدرش، فلا تلمني فيما لا تعلم ولا تعتب علي فيما لا تعشه، لكل فعل رد فعل".

أول تهديد من الزمالك

وفي سياق متصل، كشف مصدر بنادي الزمالك، لموقع "فيتو" عن توجيه مسئولي القلعة البيضاء تحذيرات لـ"كهربا" بتجميده وإيقافه.

وأكد المصدر أن مسئولي الزمالك سيتقدمون بشكوى ضد اللاعب في الاتحاد الدولي "فيفا" في حالة توقيعه لأحد الأندية الخارجية دون علم الأبيض.

ونشبت خلافات حادة الفترة الماضية بين كهربا، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، حيث هاجم الأخير، لاعب الوسط، قائلا: "اللاعب كسب من وراء نادي الزمالك أكثر من 150 مليون جنيه في سنوات الإعارة، بعد ما كان بيركب توكتوك ركب عربية بحوالي 20 مليون جنيه ومش عارف اسمها ايه إيه”.

ووجه مرتضى رسالة حادة لكهربا قائلا: ”العقد موثق من اتحاد الكرة يا كذاب، لم نفسك واحترم نفسك والأفلام ديه مش بتهز شعره من راسي.. ولسة العقد فاضل فيه 3 سنوات .. وأنت مش معترف بالعقد ده إزاي كنت بتمضي وتستلم فلوس إزاي”.

جدير بالذكر أن هناك أنباء متداولة تشير إلى اقتراب كهربا من الانتقال إلى النادي الأهلي، بعد وصول اللاعب لطريق مسدود مع ناديه.