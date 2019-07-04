شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة كهربا مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت أزمة كبرى بين محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، وناديه خلال الفترة الماضية أدت لانقطاع اللاعب عن التدريبات وسفره للساحل الشمالى، ورفضه العودة للمران بداعى وجود حالة من الضيق ووجود أنباء قوية عن توقيعه للغريم التقليدى الأهلى .

س : لماذ انفجرت الأزمة بين كهربا والزمالك؟

ج : انفجرت الأزمة بين كهربا والزمالك بسبب رغبة اللاعب فى عدم تفعيل عقده بالتجديد للنادى، وزيادة المقابل المادى بعد اشتعال بورصة اللاعبين ووصول العروض لأكثر من 100 مليون جنيه، وهو ما كان له بالغ الأثر فى نفس اللاعب الذى طالب مجلس إدارة ناديه بتقديره بالشكل المناسب قائلا، "اللى عايز أهدافى يقدملى كاشاته"، فى إشارة إلى أنه سيوقع للنادى الذى سيدفع أكثر بعيداً عن أى انتماءات .

س : كيف واجه الزمالك تمرد كهربا؟

ج : اتخذ مجلس إدارة الزمالك قراراً بإحالة محمود كهربا للتحقيق بعد انقطاعه عن التدريبات لمدة أسبوعين فى الفترة الماضية، منذ بدء فترة إعداد الفريق الأبيض للموسم الجديد .

فى الوقت نفسه أعلن مسئولو الزمالك تقديم شكوى للفيفا خلال أيام ضد اللاعب، موضحين أن تقديم الشكوى بشكل رسمى يتطلب الالتزام ببعض الخطوات، وبالفعل كانت الخطوة الأولى إحالة اللاعب للتحقيق وحال عدم حضوره ستكون الخطوة التالية شكواه لدى اتحاد الكرة المصرى ثم الفيفا.

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وأضاف المصدر أن شكوى كهربا ستتضمن 3 مستندات رئيسية، وهى عقد اللاعب الممتد لمدة 3 سنوات، وبالتالى لا يحق له الرحيل دون إذن ناديه، وكذلك إيصالات استلام كهربا لمستحقاته طوال الفترة الماضية والتى تؤكد اعتراف اللاعب بصحة العقد، وأخيراً كافة الغرامات الموقعة ضد اللاعب بداعى عدم حضوره لمقر النادى وغيابه التام عن التدريبات وكذلك معسكرين للفريق أحدهما بالقاهرة والآخر فى قبرص .

س : هل طلب كهربا فسخ تعاقده مع الزمالك رسميا؟

ج : بالفعل قدم كهربا شكوى رسمية ضد إدارة ناديه لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالى بشكل رسمى .

وأكد كهربا فى شكواه عدم صحة العقود التى تربطه بالزمالك فى الوقت الحالى، حيث لم يعتمد النادى الأبيض عقد اللاعب لدى اتحاد الكرة فى الأوقات المحددة قانونيا، وبالتالى أصبح لاغياً ويحق له الرحيل من النادى بالمجان.

س : لماذا انقطع الزمالك عن تدريبات الزمالك؟

ج : علق محمود كهربا على تقديمه شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده الحالى قائلا عبر إنستجرام، "متحكمش على حد من رد فعله، متحكمش على حد استحمل كتير وفى الآخر انفجر، متحكمش على حد علق مستقبله بوعود ومحصلتش، متحكمش على حد بذل كل طاقته ومقدرش، فلا تلمنى فيما لا تعلم ولا تعتب على فيما لا تعشه، لكل فعل رد فعل".