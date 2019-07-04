شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ عمار حمدى والشيخ قبل مران الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشيخ وعمار حمدى، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويحسم الفحص الطبى موقف الثنائى من المشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث يعانى عمار حمدى من كدمة فى ذراعه فى حين يعانى أحمد الشيخ من كدمة فى كاحل القدم.

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وقال الجهاز الفنى، إن حالة الثنائى تحسنت بشكل كبير، وإن مشاركتهما فى التدريبات الجماعية للفريق باتت قريبة للغاية بعدما واصلا أمس تنفيذ برنامجهما التأهيلى على هامش ودية المتحدة التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.

يذكر أن الأهلي يطير إلى إسبانيا غدا الجمعة لخوض معسكره الإعدادى الذى يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام 15،11،7 يوليو الجارى.