سوبر كورة.. ماذا قدم العرب فى دور المجموعات بأمم أفريقيا 2019؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ غدا منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة بمصر بين منتخبى المغرب وبنين فى تمام السادسة مساءً باستاد السلام، وفى التاسعة بين منتخب أوغندا والسنغال باستاد القاهرة الدولى. وتستضيف مصر البطولة للمرة الخامسة فى تاريخها بعدما استضافت البطولة القارية لأول مرة عام 1959 ثم 1974 ثم 1987، وأخيراً عام 2006، ولكن هذه النسخة استثنائية، حيث تشهد مشاركة 24 منتخب للمرة الأولى، كما تشهد مواجهات لدور الـ16 لأول مرة. Advertisements ولمعرفة ما قدمته المنتخبات العربية المشاركة فى كان 2019 فى دور المجموعات اضغط هنا

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