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الأهلى يتدرب صباح الجمعة قبل السفر لمعسكر إسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة صباح غدٍ، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وبعد التدريب يبدأ لاعبو الأهلي والجهازان الفنى والإدارى الاستعداد للتحرك إلى مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد الذى يستمر حتى السادس عشر من يوليو الجارى.

ويخوض الأهلي فى إسبانيا ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجارى.

يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الخميس، بعد خوض ودية المتحدة أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

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