سوبر كورة يكشف شرط المصرى لرحيل "أموتو" إلى السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى المصرى عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع مهاجمه النيجيري أوستن أموتو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 900 ألف دولار. وتتحفظ إدارة النادى البورسعيدى على العرض السعودى لشراء أموتو. Advertisements وتعاقد المصري ما أوستن أموتو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وظهر اللاعب بمستويات قوية وبات من أبرز اللاعبين في الخط الأمامي للفريق البورسعيدى، وتتمسك إدارة المصرى ببقائه نظرا لقناعة إيهاب جلال المدير الفنى بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية. وتضع إدارة المصرى شرطا للموافقة على بيع مهاجمها النيجيرى فى الميركاتو الصيفى الجارى، لمعرفة الشرط والتفاصيل كاملة اضغط هنا:

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