شكرا لقرائتكم خبر عن كابوريا يوافق على الانتقال للإسماعيلى بعد مكالمات جابر والمنياوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق أحمد كابوريا، صانع ألعاب الزمالك المنتهية إعارته لطلائع الجيش، على الانتقال للإسماعيلى بشكل مبدئى، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المكالمات الهاتفية من محمود جابر المدير الفنى للدراويش وصبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى.

وجاء ترحيب كابوريا بالانتقال للإسماعيلى بشكل مبدئى منتظرا أن ينهى مسئولى الدراويش التفاوض مع مسئولى الزمالك حول ضمه من صفوف الفريق الأبيض حيث يمتد تعاقده مع قلعة ميت عقبة.

ومن المنتظر أن يدخل الإسماعيلى فى تفاوض مع الزمالك بشأن ضم كابوريا ضمن مفاوضات مسئولى الأبيض مع الدراويش حول انتقال حارس الأخير محمد عواد إلى صفوف قلعة ميت عقبة.