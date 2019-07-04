شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات علاج "ركبة" مدافع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفني للأهلي أن حالة أحمد علاء مدافع الفريق تحسنت بشكل كبير، وأنه قد يشارك فى التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين.

وأضاف أن اللاعب بدأ أمس تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل من خلال الجرى حول الملعب مع خوض بعض التدريبات البدنية الخفيفة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى؛ تمهيدًا لعودته بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية.

ويعاني أحمد علاء من الإصابة فى ركبته ما أدى إلى غيابه عن ودية «المتحدة» أمس.