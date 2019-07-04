شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تحديد 28 أغسطس جلسة استماع للإسماعيلى فى أزمة إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة إخطاراً من المحكمة الرياضية الدولية بتحديد 28 أغسطس المقبل موعداً لجلسة استماع للنادى الإسماعيلى بشأن أزمته مع نادى النجوم والخاصة باللاعب إبراهيم حسن لاعب الزمالك.

وكانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قررت تصعيد أزمة إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية، بسبب الشكاوى المتبادلة بين ناديى النجوم والإسماعيلى للحصول على نصيب الأول من انتقال اللاعب للقلعة البيضاء.

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وتتمسك إدارة نادى النجوم، برئاسة محمد الطويلة، بتفعيل العقد المبرم بينه وبين الإسماعيلى بالحصول على 500 ألف دولار من الدراويش، قيمة شرط جزائى موجود فى العقد بعد بيع اللاعب للزمالك دون العودة للنجوم، أو الحصول على نصف قيمة انتقال اللاعب من الإسماعيلى للزمالك.

كان الزمالك ضم إبراهيم حسن من الإسماعيلي، قبل بداية الموسم المنقضى، وهو ما رفضه مسئولو النجوم برئاسة محمد الطويلة، الذى أكد عدم أحقية الإسماعيلى فى البيع إلا بعد الحصول على موافقة من النجوم.