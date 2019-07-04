شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالفيفا يشيد بتجهيزات مصر لبطولة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار افرايم كرامر، رئيس المدير الطبى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مجموعة الإسكندرية واصطحبه عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية والدكتور علاء رشاد رئيس اللجنة الطبية بالمجموعة، وزار الوفد جميع المستشفيات المتعاقد معها لعلاج اللاعبين بالبطولة، وغرفة الكشف عن المنشطات باستاد الإسكندرية، وغرف خلع ملابس اللاعبين، واطمأن على توافر كافة الإمكانات ووجه شكره لمصر ولمجموعة الإسكندرية.

كما زار ابراهام المناطق الأثرية والسياحية بالإسكندرية، وبكى من شدة تأثره بالمنظر الذى شاهده بمكتبة الإسكندرية للأطفال المكفوفين الذين يرسمون ويصنعون ويلعبون بأحدث أجهزة إلكترونية داخل القسم الخاص بهم داخل مكتبة الإسكندرية.