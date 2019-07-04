شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطر الجبلاية بعقوبات غياب متولى وبامبو وعواد عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الإسماعيلى خطاباً لاتحاد الكرة يخطره فيه بالعقوبات الموقعة ضد الثلاثى "كريم بامبو ومحمود متولى ومحمد عواد" بسبب انقطاعهم عن التدريبات تمهيداً لحفظ حقوق النادى .

وكشف مصدر مسئول فى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن لائحة فريقه تنص على تغريم أى لاعب لا يحضر المران دون إذن مسبق 20 ألف جنيه فى اليوم الأول، وتضاعف فى اليوم الثانى لتصبح 40 ألف جنيه، ثم 80 ألف جنيه فى اليوم الثالث.

وقدم الجهاز الفنى للإسماعيلى تقريراً لمجلس إدارة النادى بتفاصيل عقوبات الثلاثى المنقطع عن المران ليقرر إبراهيم عثمان رئيس النادى الموافقة عليه وإرساله للجبلاية.

وينتهى تعاقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، فيما تتبقى مباراة الزمالك المقرر 26 يوليو الجارى فى عقده والمؤجلة من الدورى، بينما انقطع محمود متولى ومحمد عواد لاعبا الفريق عن التمرين للضغط على إدارة النادى للموافقة على رحيلهم عن الدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.