شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع محترف بدورى الجامعات الأمريكية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادى الزمالك مع أحمد إسماعيل، المحترف فى دورى الجامعات الأمريكية، للانضمام إلى صفوف الفريق بالموسم الجديد.

تم توقيع العقود لمدة موسمين ونصف على أن ينضم للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد والذى لم يتحدد موعده حتى الآن.

يذكر أن أحمد إسماعيل كان لاعبا فى صفوف سلة الزمالك بقطاع الناشئين، وغادر إلى دورى الجامعات الأمريكية ويلعب فى مركز 5.

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وتوج فريق كرة سلة الزمالك ببطولة دورى السوبر محققا المركز الأول بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما، وحل الجزيرة ثالثا، والاتحاد السكندرى ثالثا، أما الأهلى فجاء فى المركز الرابع.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية رحيل 4 لاعبين من فريق سلة الزمالك نظرا لانتهاء عقودهم، ورحل عن سلة الزمالك كل من محمد صلاح، ومروان عاطف، ومحمود يسرى، بالإضافة إلى ممدوح موسى.

وانتقل محمود يسرى إلى سلة المصرية للاتصالات، بينما تعاقد نادى طلائع الجيش مع الثنائى ممدوح موسى و مروان عاطف، وبالنسبة لمحمد صلاح فانضم إلى صفوف سموحة.