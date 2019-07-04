شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني يصطحب «نيدفيد» لمعسكر الأهلي في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم وليد «نيدفيد» لاعب الفريق، سيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال تواجد الفريق في إسبانيا لخوض معسكره الخارجي استعدادا للمرحلة المقبلة.
وأضاف أن اللاعب ينفذ البرنامج التأهيلي بشكل جيد، ولم يتحدد بعد موعد انتظامه في مرحلة الجري حول الملعب وخوض التدريبات البدنية الخفيفة، لكن الأمور تسير بشكل جيد جدا ولا داعي للتعجل في عملية تأهيل نيدفيد.
وأشار الجهاز الفني إلى أن نيدفيد يستكمل تنفيذ برنامجه التأهيلي في «الجيم» منذ عودته من ألمانيا الأحد الماضي بعد الاطمئنان على حالته وتنفيذ جزء من برنامجه العلاجي والتأهيلي في الخارج.
يذكر أن كريم نيدفيد أجرى جراحة غضروف الركبة في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر.
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