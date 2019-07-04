شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لثنائي الأهلي قبل بداية المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع أحمد الشيخ وعمار حمدي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
ويحسم الفحص الطبي موقف الثنائي من المشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يعاني عمار حمدي من كدمة في ذراعه، في حين يعاني أحمد الشيخ من كدمة في كاحل القدم.
وقال الجهاز الفني إن حالة الثنائي تحسنت بشكل كبير، ومشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق باتت قريبة للغاية بعد أن واصلا أمس تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش ودية المتحدة التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.
يذكر أن الأهلي يطير إلى إسبانيا غدا الجمعة، لخوض معسكره الإعدادي الذي يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام ١٥،١١،٧ يوليو الجاري.
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