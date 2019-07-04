اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يضم الإسباني رودري من اتلتيكو مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد نادي مانشستر سيتي حامل لقب الممتاز اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني رودري من صفوف اتلتيكو مدريد.

وذكرت تقارير صحفية اليوم أن الصفقة بلغت قيمتها 62 مليون جنيه استرليني ، في صفقة قياسية لمانشستر سيتي.

وانضم رودري 23/ عاما/ إلى سيتي بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع اتلتيكو مدريد الإسباني.

Advertisements

وتفوقت القيمة المالية لهذه الصفقة على الصفقة القياسية السابقة لمانشستر سيتي والتي بلغت قيمتها 60 مليون جنيه استرليني لدى التعاقد مع الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي الصيف الماضي.

وقال رودري للموقع الرسمي لمانشستر سيتي "ما حققه سيتي في أخر عامين مذهل، واتطلع لأكون جزء من هذا الفريق المفعم بالمواهب".

وأضاف "الأمر لا يتعلق فقط بالألقاب لكنهم يمتلكون روح النصر، يقدمون كرة هجومية طوال الوقت وهو أمر يحفزني".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي يضم الإسباني رودري من اتلتيكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا