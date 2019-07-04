ميلان يتراجع عن ضم لاعب ريال مدريد

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ميلان تراجع عن فكرة ضم داني سيبايوس، لاعب خط وسط الميرينجي، حيث رفض الروسونيري شروط إدارة الملكي.
وأضافت الشبكة أن ميلان رفض اشتراط ريال مدريد عدم وضع خيار للشراء، بعد انتهاء إعارة اللاعب للفريق الإيطالي.
وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد وسيبايوس، لديهما اتفاق حول أن صيغة رحيله الوحيدة، هذا الصيف، ستكون الإعارة فقط.
وأفاد التقرير بأنه لا توجد أي عروض رسمية لسيبايوس، حتى الآن، رغم ما تردد عن وجود اهتمام به، من جانب بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل آرسنال وليفربول وتوتنهام.
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