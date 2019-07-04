شكرا لقرائتكم تحفظات زملكاوية في صفقة عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى ظل بحث النادى الأبيض عن دعم صفوفه بحارس مرمى فى الموسم المقبل بعد الإصابة التى تعرض لها محمود جنش حارس الزمالك الأساسى مع المنتخب الوطنى والتى جاءت عبارة عن قطع فى وتر أكيلس ، وعلى الرغم من ذلك تحفظ مسئولى نادى الزمالك، على الشرط الذى حدده نظرائهم بنادى سموحة، بضم ثلاثة لاعبين من صفوف الفارس الأبيض، مقابل حصول الأخير على خدمات محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

وكشف مصدر بالزمالك، أن الإدارة لم توافق على طلب سموحة بضم 3 لاعبين مقابل الحصول على خدمات أبو جبل، موضحًا أن إدارة القلعة البيضاء اشترطت فى حالة إبرام الصفقة بتلك الطريقة أن يحصل الزمالك على مبلغ مالى بالإضافة إلى أبو جبل مقابل ضم سموحة ثلاثة لاعبين من القلعة البيضاء.

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سموحة طلب الحصول على خدمات الثلاثى أحمد داوودا وأحمد مدبولى ومحمد أشرف روقة، أو عماد السيد وروقة ومصطفى محمد، على أن يكون انتقال ثنائى من بينهم على سبيل البيع النهائى ولاعب واحد على سبيل الإعارة ولكن حتى الآن لم يحسم مسئولو الناديين الشكل النهائى حول إتمام تلك الصفقة.

وكان جنش قد غادر القاهرة أمس الثلاثاء من خضع لجراحة في ألمانيا ويستمر لفترة تتراوح بين الأسبوع والـ10 أيام، على أن يعود إلى القاهرة بعدها مباشرة لبدء فترة التأهيل وقال جنش قبل السفر لألمانيا: "الإصابة التي تعرضت لها قدر ومكتوب والحمد لله على كل شيء، ولا يمكن أن أحمل أحد مسؤولية ما حدث"، وأضاف: "الإصابة لم تكن بسبب التدريبات كما يردد البعض، وأي لاعب معرض للإصابة لأنه نصيب وقدر في النهاية" وأوضح: "البعض يرى أن منتخب مصر يؤدي بشكل متوسط، لكن نطالب الجميع بالوقوف خلف المنتخب الوطني في تلك الفترة الصعبة لحسم البطولة التي تقام في مصر"، كما وجه جنش الشكر إلى جماهير الزمالك التي ساندته بعد الإصابة، وطالب الجماهير بضرورة الالتفات وراء الفراعنة في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب.