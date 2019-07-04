المصري يرهن بيع أموتو للسعودية بتمديد عقد الفسطيني...

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جدة - عمرو شويل تلقى النادي المصري عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع مهاجمه النيجيري أوستن أموتو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 900 ألف دولار، ولكن إدارة النادي البورسعيدي تتحفظ على العرض السعودي.
يأتي رفض إدارة المصري بيع أموتو للسعودية نظرا للحاجة إلى جهوده، وتربط الاستغناء عنه بتجديد عقد الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي، الذي يماطل في تجديد عقده مع النادي حتى الآن، بناءا على رغبة إيهاب جلال المدير الفني لأبناء بورسعيد.
وتفكر إدارة المصري في بيع أموتو إلى أحد الأندية السعودية حال التوصل لاتفاق على تمديد عقد محمود وادي، والاستفادة من المقابل المالي لبيع اللاعب في تدعيم الفريق بلاعبين جدد وسداد مستحقات اللاعبين الحاليين.
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