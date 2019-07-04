الأهلى يغادر إلى إسبانيا غدا عقب مرانه الأخير...

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الأخير بالقاهرة صباح غدٍ الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد لاعبو الأهلى والجهازان الفنى والإدارى فى الاستعداد للتحرك إلى مطار القاهرة؛ للسفر إلى إسبانيا لبدء معسكر الإعداد المستمر حتى 16 من يوليو الجارى.

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ويخوض الأهلى فى إسبانيا 3 مباريات ودية متدرجة المستوى فى أيام 7، 11، 15 يوليو الجارى لم يتحدد أطرافها.

ومنح الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس بعد خوض ودية المتحدة أمس على ملعب التتش بالجزيرة.