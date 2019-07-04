شكرا لقرائتكم الجونة يتعاقد مع شركة برتغالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الجونة عن تعاقده مع شركة برتغالية لاستخدام تطبيق إلكتروني حديث يربط جميع إدارات النادي ببعضها البعض في نقلة نوعية جديدة لنظام إدارة كرة القدم في مصر.

ويعتبر نادي الجونة الأول إفريقيا وفي مصر لعقد تلك الشراكة مع الشركة البرتغالية لاستخدام تطبيق يمكن من خلاله تطوير نظام الإدارة حيث يعتبر منصة يمكن لمسؤولي النادي من خلالها تنسيق كامل الملفات الإدارية الخاصة بقطاع كرة القدم عن طريق "موبايل ابليكيشن".

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وتطبق أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي وأتلتيكو مينيرو البرازيلي وأندية أخرى النظام الذي تعاقد عليه نادي الجونة بشكل رسمي.

كان مسئولى نادى الجونة قد قرروا الإعلان عن المدير الفنى الجديد الفريق الساحلى الأسبوع المقبل لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز ويقود التدريبات حاليا رضا شحاتة المدرب العام استعدادا لمباراة الزمالك القادمة ، حيث يتبقى لفريق الجونة مباراة واحدة فقط أمام الزمالك ضمن مباريات المؤجلة فى بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها عقب بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر الجارى.

يذكر ان حمادة صدقى كان يتولى مهمة المدير الفنى للفريق، و بعد رحيله تولى رضا شحاتة المهمة مؤقتا لحين الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد .