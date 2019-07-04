شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفض بيع محمد عواد للزمالك بسبب 7.5 مليون جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول فى النادى الاسماعيلى أن إدارة الزمالك لم تتقدم بعرض رسمى للتعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الدراويش حتى الآن.

تابع نفس المصدر أن إدارة الاسماعيلى ترفض التعامل مع نظيرتها فى الزمالك بسبب وجود مديونيات للدراويش لدى القلعة البيضاء تقدر بـ7.5 مليون جنيه ضمن صفقتى إنتقال إبراهيم حسن وبهاء مجدى للزمالك.

Advertisements

وقال المصدر أن إدارة الاسماعيلى تقدمت بشكوى فى إتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب هذه المستحقات التى يرفض الزمالك سدادها حتى الآن.

حصل مسئولى نادى الزمالك، على توقيع محمد عواد، تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وينتظر الزمالك الحصول علي موافقة الاسماعيلي على اتمام الصفقة، للإعلان عنها بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب ما زال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021 ، لاسيما وأن الأبيض عرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.