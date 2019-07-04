شكرا لقرائتكم بسبب إبراهيم حسن.. كاس تنظر شكوى النجوم ضد الإسماعيلى 28 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة خطاب من قبل المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتحديد يوم 28 أغسطس المقبل موعداً لجلسة إستماع للنادى الاسماعيلى بشأن أزمته مع نادى النجوم والخاصة باللاعب إبراهيم حسن لاعب الزمالك .
كانت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قد قررت تصعيد أزمة إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى المحكمة الرياضية الدولية، بسبب الشكاوى المتبادلة بين ناديي النجوم والإسماعيلي للحصول على نصيب الأول من انتقال اللاعب للقلعة البيضاء.
وتتمسك إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة، بتفعيل العقد المبرم بينه وبين الإسماعيلى بالحصول على 500 ألف دولار من الدراويش، قيمة شرط جزائي موجود في العقد بعد بيع اللاعب للزمالك دون العودة للنجوم، أو الحصول على نصف قيمة انتقال اللاعب من الإسماعيلي للزمالك.
كان الزمالك ضم إبراهيم حسن من الإسماعيلي، قبل بداية الموسم المنقضي، وهو ما رفضه مسئولو النجوم برئاسة محمد الطويلة، الذي أكد عدم أحقية الإسماعيلي فى البيع إلا بعد الحصول على موافقة من النجوم.
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