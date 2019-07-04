شكرا لقرائتكم كشف طبى لثنائى الأهلى أحمد الشيخ وعمار حمدى قبل المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبى للنادى الأهلى، خضوع أحمد الشيخ وعمار حمدى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وتتوقف مشاركة اللاعبين فى المران على نتيجة الفحص الطبى، حيث يعانى عمار حمدى من كدمة فى ذراعه، فى حين يعانى أحمد الشيخ من كدمة فى كاحل القدم.
وكشف الجهاز الطبى أن حالة الثنائى تحسنت بشكل كبير وأن مشاركتهما فى التدريبات الجماعية للفريق باتت قريبة للغاية بعد أن واصلا أمس تنفيذ برنامجهما التأهيلى على هامش ودية المتحدة التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.
جدير بالذكر أن الأهلى يطير إلى إسبانيا غدا الجمعة لخوض معسكره الإعدادى الذى يتخلله ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى تحددت لها أيام 7، 11، 15 يوليو الجارى.
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