شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن موعد اعداد الطائرة "رجال" للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي يوم 16 يوليو الجاري موعدا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

Advertisements

وقال مصيلحي إن فترة الإعداد سوف تشهد في البداية تركيزا كبيرا على الارتقاء بالنواحي البدنية ، بعد العودة إلى التدريبات عقب فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضي.

وأشار إلى إن الأسابيع المقبلة ستشهد تصاعدا في النواحي البدنية، وصولا إلى التركيز على الجوانب الخططية والمباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.