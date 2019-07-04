شكرا لقرائتكم سلة الزمالك تتعاقد مع أحمد إسماعيل لموسمين ونصف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أنهى مسئولى نادى الزمالك تعاقده مع أحمد اسماعيل المحترف فى دورى الجامعات الامريكية ، لانضمام الى صفوف فريق السلة فى الموسم الجديد

وضم الزمالك اسماعيل لمدة موسمين و نصف، على ان ينضم للفريق خلال فترة الاعداد للموسم الجديد فى موعد يتم تحديده لاحقا.

وكان أحمد اسماعيل لاعبا فى صفوف سلة الزمالك بقطاع الناشئين، وغادر الى دورى الجامعات الأمريكية ، و يلعب فى مركز 5 .

Advertisements

وتوج فريق كرة سلة الزمالك ببطولة دورى السوبر محققا المركز الاول ، بعد التغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة ، التى أقيمت بينهما ، وحل الجزيرة ثالثا ، و الاتحاد السكندرى ثالثا ، اما الأهلى فجاء فى المركز الرابع .

فى الوقت ذاته هدت فترة الانتقالات الصيفية، رحيل 4 لاعبين من فريق سلة الزمالك، نظرا لانتهاء عقودهم مع ناديهم، حيث رحل عن سلة الزمالك كل من محمد صلاح ، و مروان عاطف ، و محمود يسرى ، بالإضافة إلى ممدوح موسى .

وانتقل محمود يسرى إلى سلة المصرية للاتصالات، بينما تعاقد نادى طلائع الجيش مع الثنائى ممدوح موسى و مروان عاطف، وبالنسبة لمحمد صلاح فانضم الى صفوف سموحة.