شكرا لقرائتكم المقاصة يبلغ محترفيه بفترة الإعداد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الجهاز الإدارى للمقاصة الثلاثى باولن فوافى المشارك مع منتخب بلاده مدغشقر بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر ، وهم كل من الغانى جون أنطوى، والإثيوبى شيمس بيكلى ، بموعد فترة الإعداد الأولى للفريق.

وتحدد أن يبدأ مصر المقاصة أولى تدريباته استعدادا للموسم الجديد فى السابع من يوليه المقبل لمدة 10 أيام على أن يقيم الفريق بعدها معسكرا مغلقا بالإسكندرية لمدة أسبوعين .

ويعقد محمد عبد السلام سلسلة من الجلسات المكثفة مع المدير الفنى للفريق لحسم الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق ، قبل ارسال القائمة النهائية لاتحاد الكرة.

ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية ، يوم 1 سبتمبر المقبل ، أمام الزمالك في دور الثمانية ببطولة كاس مصر ، وذلك قبل انطلاق مباريات الدوري الجديد .

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كان مسئولو الزمالك قد دخلوا في مفاوضات مع مصر المقاصة، لضم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومي في الموسم الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن اللاعب متألق مع الفريق الفيومي منذ ضمه من الأهلي.

وطلب مسئولو المقاصة من الزمالك الحصول على خدمات الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض المنتهية إعارته للوحدة السعودي مقابل انتقال أنطوى للزمالك في صفقة تبادلية.

وتتوقف حاليا المفاوضات في تلك الصفقة حول رؤية الجهاز الفني للزمالك في عدم عودة كاسونجو في الموسم المقبل وضم أنطوي بدلا منه من عدمه بجانب استطلاع رغبة اللاعب الكونغولي حول انتقاله للمقاصة من عدمه.

ويرغب مسئولي النادي الفيومي في إتمام الصفقة وتسهيل الأمور أمام الأبيض خاصة إن المقاصة يرغب في ضم أكثر من لاعب من القلعة البيضاء علي سبيل الإعارة بعيدا عن صفقة أنطوى.