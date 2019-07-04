شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يؤكد رفض "عواد" الاستمرار مع الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى، إن محمد عواد حارس مرمى الفريق أبلغهم عن طريق وسطاء برفضه اللعب فى القلعة الصفراء بالموسم الجديد.

وأكد المصدر أن هناك حالة غليان فى الشارع الاسماعلاوى ضد اللاعب لاسيما بعد رسالته "مش عايز ألعب فى الاسماعيلى" وانقطاعه عن حضور التمرين.

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واقترب محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلي، من التوقيع لنادى الزمالك، للعب ضمن صفوف القلعة البيضاء، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك فى منزل الأخير.

وينتظر الزمالك الحصول علي موافقة الاسماعيلي على الصفقة للإعلان عنها بشكل رسمي، خاصة وأن اللاعب مازال مرتبط بعقد سارى مع الدراويش حتى عام 2021، لاسيما وأن القلعة البيضاء عرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.