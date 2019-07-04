شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يحدد عقوبة عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في ظل تغيب حارس مرمى الفريق محمد عواد وأنباء عن توقيعه للزمالك كشف مصدر مسئول فى الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى أن لائحة فريقه تنص على تغريم أى لاعب لايحضر المران بدون إذن مسبق 20 ألف جنيه فى اليوم الاول ووتتضاعف فى اليوم الثانى لتصبح 40 ألف جنيه ثم 80 ألف جنيه فى اليوم الثالث.

وقال نفس المصدر أن الجهاز الفنى للاسماعيلى يخطر إدارة النادى بغياب الثلاثى محمد عواد وكريم بامبو ومحمود متولى عن التدريب يومياً تمهيداً لتطبيق اللائحة وخصم الغرامات من مستحقاتهم لدي النادى

وينتهى تعاقد كريم بامبو مع الاسماعيلى بنهاية الموسم الحالى فيما تتبقى مباراة الزمالك المقرر 26 يوليو الجارى فى عقده والمؤجلة من الدوري بينما انقطع محمود متولى ومحمد عواد لاعبا الفريق عن التمرين للضغط على إدارة النادى للموافقة على رحيلهم عن الدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.