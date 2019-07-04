شكرا لقرائتكم كابوريا يبدي ترحيبه بالانتقال للدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد المكالمات الهاتفية من محمود جابر المدير الفنى للدراويش وصبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى ، وافق بصورة مبدئية وافق أحمد كابوريا صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته لطلائع الجيش، على الانتقال للإسماعيلى ، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك

وجاء ترحيب كابوريا بالانتقال للإسماعيلى بشكل مبدئى منتظرا أن ينهى مسئولى الدراويش التفاوض مع مسئولى الزمالك حول ضمه من صفوف الفريق الأبيض حيث يمتد تعاقده مع قلعة ميت عقبة.

ومن المنتظر أن يدخل الإسماعيلى فى تفاوض مع الزمالك بشأن ضم كابوريا ضمن مفاوضات مسئولى الأبيض مع الدراويش حول انتقال حارس الأخير محمد عواد إلى صفوف قلعة ميت عقبة.