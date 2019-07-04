شكرا لقرائتكم المنياوى عن توقيع عواد للزمالك: زمن الانتماء انتهى.. ومفيش عرض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، ردا على توقيع محمد عواد لنادى الزمالك، أن ناديه لا يقف على أى لاعب مهما كان، رافضاً سياسة لى الذراع التى تحدث مع القلعة الصفراء.

وأكد المنياوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "زمن الانتماء والولاء انتهى، نحن فى عصر المال، زمن رضا وشحته وحب الإسماعيلى كان زمان"، موضحا "أى لاعب مش عايز الإسماعيلى إحنا مش عايزينه والباب مفتوح، الإسماعيلى عمل نجوم كتير ورحل عنه نجوم أكثر ومع ذلك لم يموت، ولكن فين الاحتراف؟؟".

وأضاف مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى: "عواد مرتبط بعقد مع الإسماعيلى حتى 2021 ولايحق له التوقيع لأى نادى دون الرجوع للإسماعيلى، وننتظر حتى نرى شيئاً رسمياً لنبدأ فى التحرك بشكل رسمى".

جدير بالذكر أن الزمالك نحج فى الحصول على توقيع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى، تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك خلال الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.