خطوة واحدة تفصل محمد عواد على الإنضمام لصفوف القلعة البيضاء.. ومفاجآة سارة لجماهير ميت عقبة

أصبح حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر، محمد عواد، على بعد خطوة واحدة فقط من الإنتقال بصفة رسمية إلى صفوف نادي الزمالك، وهذا بعدما نجح مسؤولي الفريق الأبيض في الحصول على توقيع عواد على عقود رسمية ولكن حتى الآن يتبقى فقط حصول الزمالك على توقيع الإسماعيلي على هذه العقود، لينتقل الحارس الدولي إلى صفوف القلعة البيضاء بدءًا من الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد بدأ التفكير في الحصول على خدمات حارس مرمى جديد، قبل تلقيه خبر إصابة الحارس الدولي وحارس مرمى الفريق الأول في القلعة البيضاء “محمود جنش” خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والمقامة في مصر في الوق الحالي.

خطوة واحدة تفصل محمد عواد عن الإنتقال لصفوف نادي الزمالك

أقترب حارس مرمى نادي الإسماعيلي والذي كان معارًا لصفوف نادي الوحدة السعودي في الموسم الماضي، من إتمام أنتقاله إلى القلعة البيضاء، ولكن يبقى أمام مسؤولي الزمالك، وعلى رأسهم مدير ملف التعاقدات في القلعة البيضاء “أمير مرتضى منصور” محاولة إقناع مسؤولي الدراويش بالتخلي عن محمد عواد لمصلحة الزمالك.

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وسوف يحاول الزمالك إستغلال علاقاته الجيدة والطيبة مع الدراويش من أجل حسم صفقة إنتقال محمد عواد إلى صفوف القلعة البيضاء في الساعات المقبلة.

محمد عواد يريد الإنتقال للزمالك.. والمنتخب السبب

وكان مصدر مقرب من حارس مرمى الإسماعيلي “محمد عواد” قد أكد بأن الأخير يريد بالفعل الإنتقال إلى صفوف الزمالك، وهذا لرغبته في أن ينضم لصفوف المنتخب بشكل أكبر في الفترة المقبلة، حيث قال عواد من قبل في إحدى التصريحات الإعلامية، بأن اللعب داخل الأهلي والزمالك، يٌسعد اللاعب أكثر على الإنضمام لصفوف منتخب مصر.

وكان عواد قد تم إستبعاده من خيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة، حيث فضل مدرب حراس المرمى في منتخب مصر كلًا من محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود جنش على محمد عواد.