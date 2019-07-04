القصة الكاملة وتفاصيل صفقة محمد عواد.. وهل أنتقل بالفعل إلى الزمالك؟

هل أنتقل محمد عواد إلى الزمالك بالفعل؟ ربما هذا هو السؤال الأكثر تداولًا في الوقت الحالي بين جماهير كرة القدم المصرية عبر السوشيال ميديا، وذلك بعد إنتشار شائعات عن رغبة الفارس الأبيض في خطف الحارس الدولي ونجم نادي الإسماعيلي المصري في موسم الإنتقالات الصيفية الحالي، وهذا عقب تعرض حارس الزمالك محمود جنش لإصابة قوية على مستوى وتر إكيليس خلال تواجده في معسكر منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا.

وقالت التقارير الإعلامية، بأن الزمالك بالفعل قد دخل في مفاوضات مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي والذي كان معارًا لصفوف نادي الوحدة السعودي في الفترة الأخيرة، وهناك تقارير آخرى تشير إلى حصول الزمالك على توقيع عواد، ولكن حتى الآن لم يفتح الزمالك أي باب للتفاوض مع الإسماعيلي.

محمد عواد يوقع للزمالك.. والإسماعيلي هو العقبة الأخيرة

حارس مرمى الدارويش “محمد عواد” رحب من قبل بالإنتقال إلى صفوف الأهلي أو الزمالك، وقال بأن الناديين هما الأكبر في مصر، والجميع يحلم باللعب داخلهما، وبالفعل أستغل الزمالك هذه النقطة، وتوصل لإتفاق مع محمد عواد لينضم الأخير لصفوف الزمالك في أقرب وقت ممكن.

ولكن تبقى العقبة الأخيرة هي حصول الزمالك على موافقة رسمية من الدراويش نادي الإسماعيلي من أجل إتمام صفقة أنتقال محمد عواد إلى القلعة البيضاء ليكون أفضل خلف للحارس محمود جنش، والذي من المتوقع بأن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

ما هو موقف الأهلي من محمد عواد ؟

ولكن كيف هو موقف الأهلي من محمد عواد؟ النادي الأهلي حاول كثيرًا الحصول على خدمات محمد عواد، ولكن الصفقة توقفت أكثر من مرة، أما في الوقت الحالي، فالأهلي لا يرغب في التعاقد مع أي حارس مرمى، وذلك في ظل وجود الحارس الأول لمنتخب مصر “محمد الشناوي” داخل صفوف القلعة الحمراء، وكذلك وجود بديل خبرة كالحارس شريف إكرامي، فالأهلي قد أصبح في غير حاجة إلى التعاقد مع عواد أو غيره.