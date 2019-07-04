خالد بوطيب جاهز للمشاركة مع المغرب أمام بنين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت جاهزية خالد بوطيب، مهاجم نادى الزمالك والمنتخب المغربى، للمشاركة فى لقاء منتخب بلاده أمام بنين فى دور الستة عشر من بطولة الأمم الأفريقية.

وغاب بو طيب عن مباراتى الجولتين الثانية والثالثة للدور الأول ببطولة أفريقيا بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وتعافى اللاعب من الإصابة التى لحقت به وبات جاهزا من الناحية الطبية للقاء بنين الذي سيقام فى السادسة مساء غد الجمعة على ملعب السلام بدور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.