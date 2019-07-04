شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أبو الخير مديرا فنيا ومشرفا على السلة ببنى ياس الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى عمرو أبو الخير، المدير الفنى السابق لفريق الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر لكرة السلة، المهمة الفنية لفريق بنى ياس الإماراتى.

وأكد عمرو أبو الخير، فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر أن يضع استراتيجية عامة لبناء منظومة متكاملة لكرة السلة بالنادى الذى يتطلع لبناء اسم كبير فى عالم كرة السلة العربية، بالإضافة على أحقيته فى اتخاذ الإجراءات والقرارات التى تضع الفريق على طريق البطولات ومنصات التتويج مستقبلاً، على أن يتم توفير الدعم المادى والإدارى من جانب النادى الإماراتى لتحقيق هذه الأهداف فى أقرب وقت وفقا لهذه المعطيات.

يذكر أن عمرو أبو الخير حقق للاتحاد السكندرى لقب البطولة العربية، وقاد منتخب السلة لتحقيق أكثر من بطولة، وتولى عمرو أبو الخير منصب المدير الفنى لمنتخب السلة خلفا للإسبانى أورينجا، ووصل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم التى أقيمت بانجولا ومصر، إلا أنه أخفق فى التأهل.

وكان عمرو ابو الخير قد تقدم باستقالته من تدريب فريق الاتحاد السكندرى بعد احتلال المركز الثالث فى بطولة دورى السوبر ، بالبطولة التى توج بها فريق الزمالك، كما تقدم باستقالته من المنتخب بعد الإخفاق فى التأهل الى بطولة كأس العالم 2019.