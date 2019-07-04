شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الإدارى للمقاصة يبلغ المحترفين ببداية فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الجهاز الإدارى لمصر المقاصة الثلاثى المحترف باولن فوافى المشارك مع منتخب بلاده مدغشقر بكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر، والغانى جون أنطوى، والإثيوبى شيمس بيكلى، بموعد فترة الإعداد الأولى للفريق.

ويبدأ مصر المقاصة أول تدريباته استعدادا للموسم الجديد فى السابع من يوليو لمدة 10 أيام على أن يقيم الفريق بعدها معسكرا مغلقا بالإسكندرية لمدة أسبوعين.

ويعقد محمد عبد السلام سلسلة من الجلسات المكثفة مع المدير الفنى للفريق لحسم الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق، قبل إرسال القائمة النهائية لاتحاد الكرة.

ويبدأ فريق المقاصة أولي مبارياته الرسمية يوم 1 سبتمبر المقبل أمام الزمالك فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل انطلاق مباريات الدورى الجديد.

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وكان مسئولو الزمالك قد دخلوا فى مفاوضات مع مصر المقاصة لضم الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى فى الموسم الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللاعب متألق مع الفريق الفيومى منذ ضمه من الأهلي.

وطلب مسئولو المقاصة من الزمالك الحصول على خدمات الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض المنتهية إعارته للوحدة السعودى، مقابل انتقال أنطوى للزمالك فى صفقة تبادلية.

وتتوقف حالياً المفاوضات فى تلك الصفقة حول رؤية الجهاز الفنى للزمالك فى عدم عودة كاسونجو في الموسم المقبل وضم أنطوي بدلا منه من عدمه بجانب استطلاع رغبة اللاعب الكونغولى حول انتقاله للمقاصة من عدمه.

ويرغب مسئولو النادى الفيومى فى إتمام الصفقة وتسهيل الأمور أمام الأبيض، خاصة أن المقاصة يرغب فى ضم أكثر من لاعب من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة بعيدا عن صفقة أنطوى.