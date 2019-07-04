"طائرة" الأهلي تبدأ الاستعداد للموسم الجديد 16 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد محمد مصيلحى، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادى الأهلي، 16 يوليو الجارى موعداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.
وقال محمد مصيلحى، إن فترة الإعداد ستشهد فى البداية تركيزاً كبيراً على الارتقاء بالنواحي البدنية، بعد العودة إلى التدريبات عقب فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بنهاية الموسم الماضى.
وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تصاعدا فى النواحى البدنية، وصولا إلى التركيز على الجوانب الخططية والمباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.
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